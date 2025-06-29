Уходящий с поста президента Польши Дуда призвал Киев к терпению

Уходящий с поста президента Польши Анджей Дуда призвал Украину проявить терпение в период передачи власти его преемнику Каролю Навроцкому. Об этом он заявил в ходе своей поездки в Киев, пишет агентство Reuters.

«Пожалуйста, будьте терпеливы. Мир выглядит иначе из-за президентского стола, немного иначе, чем для кандидата на выборах», - сказал Дуда во время пресс-конференции.

Отмечается, что на ней также присутствовал Владимир Зеленский. Он пообещал пригласить нового польского президента на Украину после вступления того в должность.

Издание напомнило, что Навроцкий заявлял о готовности продолжить поддержку Украины, однако дал понять, что позиция Варшавы может измениться. Ожидается, что он официально зйамет должность главы государства 6 августа.

Анджей Дуда прибыл в Киев накануне, 28 июня, с необъявленным прощальным визитом. На вокзале уходящего президента встретил глава МИД Украины Андрей Сибига.

Напомним, представитель польской оппозиции Навроцкий победил на выборах президента Польши 1 июня.