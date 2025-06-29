МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА»
«Звезда-2025» Звезда плюс Смарт ТВ Смартфон Еженедельник Радио Звезда Армейский стандарт Главкино
МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА» toggle
logo Эфир Программы Фильмы
НовостиЭфирТелепрограммаФильмыПрограммыЛица

Уходящий с поста президента Польши Дуда призвал Киев к терпению

Накануне президент Польши, полномочия которого истекают 6 августа, прибыл в Киев с необъявленным визитом, в ходе поездки он также встретился с Владимиром Зеленским.
Лиза Губина 2025-06-29 08:24:16
© Фото: IMAGO, PRESIDENT OF UKRAINE apa Global Look Press

Уходящий с поста президента Польши Анджей Дуда призвал Украину проявить терпение в период передачи власти его преемнику Каролю Навроцкому. Об этом он заявил в ходе своей поездки в Киев, пишет агентство Reuters.

«Пожалуйста, будьте терпеливы. Мир выглядит иначе из-за президентского стола, немного иначе, чем для кандидата на выборах», - сказал Дуда во время пресс-конференции.

Отмечается, что на ней также присутствовал Владимир Зеленский. Он пообещал пригласить нового польского президента на Украину после вступления того в должность.

Издание напомнило, что Навроцкий заявлял о готовности продолжить поддержку Украины, однако дал понять, что позиция Варшавы может измениться. Ожидается, что он официально зйамет должность главы государства 6 августа.

Анджей Дуда прибыл в Киев накануне, 28 июня, с необъявленным прощальным визитом. На вокзале уходящего президента встретил глава МИД Украины Андрей Сибига.

Напомним, представитель польской оппозиции Навроцкий победил на выборах президента Польши 1 июня.

#в стране и мире #Украина #Польша #Киев #Анджей Дуда #кароль навроцкий
ЭКСПЕРТНОЕ МНЕНИЕ И АНАЛИТИКА
1
Повелители термитных и термобарических боеприпасов
2
«Военная приемка» в Бразилии. Карнавал вооружений
3
Инженеры водной стихии
4
Рота БМПТ. Терминатор в бою
5
Патрон против дрона
6
БАРС. Добровольцы. Часть 2-я
7
СВО и ВОВ. Тыл для Победы
8
БАРС. Добровольцы. Часть 1-я
9
Вьетнам. Оружие Победы
10
Северный десант
Новости Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Экономика и бизнес Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале ЛИЦА Лица телеканала Помним наших коллег О КОМПАНИИ Медиахолдинг «Звезда» Вакансии Международный вокальный конкурс «Звезда» Приложение для смартфона Смарт ТВ приложение «Звезда» Киностудия «Звезда» Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты Телеканал «Звезда Плюс» О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Показать контакты

© ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

Главное
Новости
Видео Поиск и меню 