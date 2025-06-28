МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА»
«Звезда-2025» Звезда плюс Смарт ТВ Смартфон Еженедельник Радио Звезда Армейский стандарт Главкино
МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА» toggle
logo Эфир Программы Фильмы
НовостиЭфирТелепрограммаФильмыПрограммыЛица

Дуда прибыл с необъявленным визитом в Киев

Ранее глава канцелярии польского президента сообщила, что тот планирует прощальный визит на Украину.
Владимир Рубанов 2025-06-28 11:00:01
© Фото: Telegram/Ukraine_MFA

Президент Польши Анджей Дуда прибыл с необъявленным визитом в Киев. Об этом сообщила канцелярия польского лидера.

В украинской столице запланирована его встреча с Владимиром Зеленским, отмечает aif.ru. Видеозапись встречи Дуды на вокзале Киева с главой МИД Украины Андреем Сибигой опубликована в соцсети X. 

Ранее глава канцелярии польского президента сообщила, что Дуда планирует прощальный визит в Киев. Он покидает пост президента Польши 6 августа.

На выборах президента Польши 1 июня победил представитель оппозиции Кароль Навроцкий. Он выступает за сокращение поддержки Украины и против ее вступления в Евросоюз.

#в стране и мире #Украина #Польша #Владимир Зеленский #Анджей Дуда #Визит
ЭКСПЕРТНОЕ МНЕНИЕ И АНАЛИТИКА
1
«Военная приемка» в Бразилии. Карнавал вооружений
2
Инженеры водной стихии
3
Рота БМПТ. Терминатор в бою
4
Патрон против дрона
5
БАРС. Добровольцы. Часть 2-я
6
СВО и ВОВ. Тыл для Победы
7
БАРС. Добровольцы. Часть 1-я
8
Вьетнам. Оружие Победы
9
Северный десант
10
Высшая школа ПВО
Новости Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Экономика и бизнес Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале ЛИЦА Лица телеканала Помним наших коллег О КОМПАНИИ Медиахолдинг «Звезда» Вакансии Международный вокальный конкурс «Звезда» Приложение для смартфона Смарт ТВ приложение «Звезда» Киностудия «Звезда» Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты Телеканал «Звезда Плюс» О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Показать контакты

© ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

Главное
Новости
Видео Поиск и меню 