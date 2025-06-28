Президент Польши Анджей Дуда прибыл с необъявленным визитом в Киев. Об этом сообщила канцелярия польского лидера.

В украинской столице запланирована его встреча с Владимиром Зеленским, отмечает aif.ru. Видеозапись встречи Дуды на вокзале Киева с главой МИД Украины Андреем Сибигой опубликована в соцсети X.

Ранее глава канцелярии польского президента сообщила, что Дуда планирует прощальный визит в Киев. Он покидает пост президента Польши 6 августа.

На выборах президента Польши 1 июня победил представитель оппозиции Кароль Навроцкий. Он выступает за сокращение поддержки Украины и против ее вступления в Евросоюз.