В Болгарии прошла волна акций против введения евро

Массовые акции протеста против введения в Болгарии единой европейской валюты проходят по всей стране. Об этом сообщает ТАСС.

По данным агентства, организатором митингов, которые заблокировали движение в центре Софии, стали Гражданский комитет по сохранению национальной валюты Болгарии и партия «Возрождение».

Представители организаций заявляют, что сделают все необходимое, чтобы «уничтожить еврозону», так как «чужая финансовая система» заставляет граждан Болгарии принять чужую для них валюту.

«Сделаем все необходимое, чтобы уничтожить еврозону, это чужая финансовая система заставляет нас принять чужую валюту», - заявил журналистам лидер партии Костадин Костадинов.

Он также обратился к истории и напомнил про времена Османской империи и назвал происходящее с валютой госпереворотом.

«У нас не будет собственной валюты, и посторонние будут решать, как нам тратить средства, болгарский бюджет будет одобряться Европейским центральным банком. Все происходящее можно назвать государственным переворотом», - отметил Костадинов.

По словам представителя партии, болгары могут сейчас только протестовать, так как власти нарушили их право участвовать в референдуме и высказывать свою позицию по спорным вопросам.

Напомним, что массовые протесты против перехода на евро проходили 1 июня. Сообщалось, что многие болгары опасаются ухудшения экономической ситуации в стране после перехода на евро. Кроме того, лев для них символизирует независимость Софии от Брюсселя.