В Болгарии прошли массовые демонстрации против перехода на евро

Жители Болгарии массово протестуют на улицах Софии против перехода страны на евро. Болгарское национальное радио сообщает о подобных акциях и в других крупных городах.

«Тысячи людей вышли на протест в защиту болгарского лева в центре Софии <...> Подобные протесты против ввода евро проходят и в других городах страны», - сообщает БНР.

По данным радио, демонстрации в поддержку национальной валюты организовали оппозиционные партии и многие гражданские объединения.

Их лидеры заявили, что намерены продемонстрировать несогласие общества с планом по замене лева европейской валютой и отказом от референдума по этому вопросу, пишет RT.

Отмечается, что многие болгары опасаются ухудшения экономической ситуации в стране после перехода на евро. Кроме того, лев для них символизирует независимость Софии от Брюсселя.

Похожие акции протеста в крупных болгарских городах прошли в феврале. Тогда их участники требовали провести в стране референдум по вопросам смены валюты.