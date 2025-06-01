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В Болгарии прошли массовые демонстрации против перехода на евро

Демонстранты требуют провести в стране референдум по вопросу перехода на евро.
Ян Брацкий 2025-06-01 03:42:06
© Фото: Alex Nicodim, www.imago-images.de, Global Look Press

Жители Болгарии массово протестуют на улицах Софии против перехода страны на евро. Болгарское национальное радио сообщает о подобных акциях и в других крупных городах.

«Тысячи людей вышли на протест в защиту болгарского лева в центре Софии <...> Подобные протесты против ввода евро проходят и в других городах страны», - сообщает БНР.

По данным радио, демонстрации в поддержку национальной валюты организовали оппозиционные партии и многие гражданские объединения.

Их лидеры заявили, что намерены продемонстрировать несогласие общества с планом по замене лева европейской валютой и отказом от референдума по этому вопросу, пишет RT.

Отмечается, что многие болгары опасаются ухудшения экономической ситуации в стране после перехода на евро. Кроме того, лев для них символизирует независимость Софии от Брюсселя.

Похожие акции протеста в крупных болгарских городах прошли в феврале. Тогда их участники требовали провести в стране референдум по вопросам смены валюты.

#протесты #Болгария #софия #валюта #евро #Лев
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