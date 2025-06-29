FT сообщила о следующих шагах Нетаньяху после войны с Ираном

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху на фоне эйфории после войны с Ираном обдумывает свои следующие шаги. О планах политика пишет газета Financial Times.

Так как опросы касательно ирано-израильского конфликта показывают 80% поддержки со стороны израильтян, Нетаньяху намерен максимально использовать политический момент.

Ранее израильские власти усомнились в полном уничтожении ядерной программы Тегерана. По мнению некоторых чиновников, иранские военные могли сохранить небольшие объекты по обогащению урана глубоко под землей.

Напомним, в ночь на 13 июня Израиль начал масштабную военную операцию «Восстающий лев» против Ирана. Целями ЦАХАЛ стали военные и ядерные объекты Исламской республики. Было убито высшее военное руководство страны и ведущие ученые.

В следующие 12 дней стороны обменивались ракетными ударами, в результате которых с обеих сторон погибли люди. Многие здания оказались разрушены. Сейчас заключено перемирие, о котором объявил президент США Дональд Трамп.