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В Роскачестве дали рекомендации по подбору школьной формы

В первую очередь следует обращать внимание на состав ткани.
Сергей Лебедев 2024-08-23 08:43:25
© Фото: Сергей Пятаков, РИА Новости © Видео: ТРК «Звезда»

При подборе школьной формы в первую очередь следует обращать внимание на состав ткани. Оптимальным считается, когда 40-60% - шерсть, а остальное - синтетические волокна. Об этом «Звезде» рассказала эксперт Роскачества Анастасия Маслова. При этом, по ее словам, не стоит бояться синтетики.

«Благодаря ее добавлению вещь становится прочнее, меньше мнется и на ней дольше не появляются катышки. А вот, если изделие на 70 и более процентов состоит из полиэстера, полиамида или акрила, то одежда не будет дышать, в ней ребенку будет жарко», - отметила она.

Также стоит обращать внимание и на подкладку.

«Бывает, что верхний слой костюма соответствует требованию качеств, а вот подкладка - сплошной акрил», - говорит эксперт.

Анастасия Маслова добавила, что важную роль играют и швы. Слишком грубые могут натирать кожу, а слабые - быстро разойтись.

«Для проверки ткань можно растянуть в разные стороны и оценить состояние шва в таком положении», - подчеркнула представитель Роскачества.

Ранее «Звезда» рассказывала, что перед первым сентября по всей стране активизировались мошенники. Они пытаются нажиться на традиционном ажиотаже. Подробнее в сюжете Катерины Радомской.

#наш эксклюзив #роскачество #ткань #шерсть #школьная форма #синтетика
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