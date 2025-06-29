Заметные итоги и яркие перспективы: как прошел саммит ЕАЭС в Минске

На этой неделе Минск принимал высоких гостей из Евразийского экономического союза. На мероприятие приехало более трех тысяч участников из почти 30 стран. В этом году организации, которая пришла на смену Таможенному союзу, исполнилось 10 лет. Российский лидер Владимир Путин отметил, что за это время ЕАЭС окреп и состоялся в качестве успешного интеграционного объединения, и утвердился в числе одного из ключевых центров глобального развития.

Союз постоянно расширяется - с ЕАЭС сотрудничают десятки стран - Арабские Эмираты, Монголия, Индонезия, Куба. Интерес к объединению в мире продолжает расти. Еще две страны - Никарагуа и Мьянма на этом саммите заявили о желании получить статус наблюдателя.

Темпы роста экономик стран ЕАЭС выше среднемировых, а уровень безработицы, наоборот, один самых низких в мире. Объем товарооборота сопоставим с ведущими мировыми экономическими державами и торговля и между странами - участниками организации и странами-наблюдателями расширяется.

Например, на полях саммита в этом году было подписано соглашение о зоне свободной торговли с Объединенными Арабскими Эмиратами.

Также в ходе своего двухдневного рабочего визита президент России Владимир Путин сделал ряд заявлений по теме урегулирования ситуации на Украине. По словам главы государства, РФ хочет завершить спецоперацию с нужным для себя результатом, и действия Москвы направлены именно на это, а не на агрессию против Европы и НАТО.

Два раунда переговоров в Стамбуле показали, что у Москвы и Киева противоположный взгляд на урегулирование конфликта.

Москва и сейчас готова и к третьему раунду переговоров, и к продолжению гуманитарных контактов с украинской стороной, и к передаче Киеву еще почти три тысячи тел погибших военнослужащих.

Что касается отношений с Вашингтоном, то они шаг за шагом начинают выравниваться, и Трамп, по словам Путина, мужественный человек. Усилия американского лидера в вопросе урегулирования ситуации на Украине видят и ценят в Москве.

Не исключена и личная встреча двух президентов, – но ее нужно готовить максимально тщательно, так чтобы по ее итогам выйти на новые пути сотрудничества и реальные достижения.

Подробнее о том, как прошел саммит ЕАЭС, какие еще важные заявления сделал Путин в рамках мероприятия и что показал Лукашенко своим гостям в Минске, смотрите в сюжете Константина Герцева для программы «Главное с Ольгой Беловой».