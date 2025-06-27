Путин заявил, что российский и украинский меморандумы прямо противоположные

Проекты меморандумов России и Украины прямо противоположные, заявил президент РФ Владимир Путин.

«И в этом нет ничего удивительного. Переговоры для того и организуются, чтобы искать пути сближения», - добавил российский лидер на пресс-конференции по итогам саммита ЕАЭС в Минске.

Также Путин заявил, что Москва готова к третьему раунду переговоров с Киевом, осталось согласовать место и время. На нем переговорные группы и обсудят проекты меморандумов России и Украины по урегулированию.

Ранее был опубликован текст российского меморандума по украинскому урегулированию. Он состоит из трех основных разделов, первый из которых говорит об основных параметрах окончательного урегулирования военного конфликта.