МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА»
«Звезда-2025» Звезда плюс Смарт ТВ Смартфон Еженедельник Радио Звезда Армейский стандарт Главкино
МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА» toggle
logo Эфир Программы Фильмы
НовостиЭфирТелепрограммаФильмыПрограммыЛица

Путин заявил, что российский и украинский меморандумы прямо противоположные

Он отметил, что переговоры для того и организуются, чтобы искать пути сближения.
Ирина Егорова 2025-06-27 17:35:06
© Фото: Екатерина Аверьянова, ТРК «Звезда» © Видео: ТРК «Звезда»

Проекты меморандумов России и Украины прямо противоположные, заявил президент РФ Владимир Путин.

«И в этом нет ничего удивительного. Переговоры для того и организуются, чтобы искать пути сближения», - добавил российский лидер на пресс-конференции по итогам саммита ЕАЭС в Минске.

Также Путин заявил, что Москва готова к третьему раунду переговоров с Киевом, осталось согласовать место и время. На нем переговорные группы и обсудят проекты меморандумов России и Украины по урегулированию.

Ранее был опубликован текст российского меморандума по украинскому урегулированию. Он состоит из трех основных разделов, первый из которых говорит об основных параметрах окончательного урегулирования военного конфликта.

#Россия #Путин #Украина #переговоры #меморандум
ЭКСПЕРТНОЕ МНЕНИЕ И АНАЛИТИКА
1
«Военная приемка» в Бразилии. Карнавал вооружений
2
Инженеры водной стихии
3
Рота БМПТ. Терминатор в бою
4
Патрон против дрона
5
БАРС. Добровольцы. Часть 2-я
6
СВО и ВОВ. Тыл для Победы
7
БАРС. Добровольцы. Часть 1-я
8
Вьетнам. Оружие Победы
9
Северный десант
10
Высшая школа ПВО
Новости Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Экономика и бизнес Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале ЛИЦА Лица телеканала Помним наших коллег О КОМПАНИИ Медиахолдинг «Звезда» Вакансии Международный вокальный конкурс «Звезда» Приложение для смартфона Смарт ТВ приложение «Звезда» Киностудия «Звезда» Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты Телеканал «Звезда Плюс» О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Показать контакты

© ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

Главное
Новости
Видео Поиск и меню 