Политолог назвал протесты в Сербии проверкой на прочность для властей

Протесты в Сербии уже продолжаются больше полугода в вялотекущем формате - то затухают, то активизируются снова и нельзя однозначно сказать, какими силами они организуются, заявил в разговоре со «Звездой» политолог, член Экспертного совета Общероссийского организации «Офицеры России» Максим Бардин. По его словам, сербские власти, а также мэрия Белграда, находятся сейчас в достаточно кризисном режиме и каждые выходные для них - это проверка на прочность.

Сербия сейчас испытывает сильные внутренние противоречия - одни хотят двигаться в сторону ЕС, другие желают укрепляться на Балканах, третьи - опираться на собственные ценности или усиливать взаимодействие с Россией, считает эксперт.

«Одна сила обвиняет Вучича в том, что есть возможность присоединиться к ЕС, интегрироваться, войти в систему Евросоюза, якобы из-за этого благосостояние сербских граждан улучшится. Но Вучич делает это медленно - это ему ставят сильно в укор», - добавил специалист.

Другая сторона, по словам Бардина, считает, что ЕС - это путь самоубийства и критикует Вучича за то, что он продолжает закулисные переговоры с ЕС о том, что Сербия разорвет отношения с Россией и все-таки будет интегрироваться в ЕС, а потом и в НАТО.

«Еще часть сербского общества обвиняет Вучича в том, что якобы на фоне таких патриотических лозунгов сдает позиции в Косово, в Метохии, в Воеводине. У сербского общества нет единого определения, куда оно будет двигаться в ближайшие 5-10 лет, нет картины будущего и это все отражается на доверии или недоверии к действующей власти», - добавил эксперт.

Из-за этого к Вучичу идут серьезные претензии, которые нарастают с каждым днем.

Напомним, что массовые беспорядки в Сербии вспыхнули в субботу, 28 июня. Оппозиционная акция собрала около 36 тысяч человек. Полиции пришлось применить щиты и дубинки, чтобы вытеснить протестующих с улиц.

Президент Сербии Александр Вучич призвал оппозиционных активистов к миру и спокойствию, подчеркнув, что власти будут выполнять свои обязанности. Позже в парламенте Сербии сообщили, что участники протеста в Белграде используют митинг в качестве призыва к гражданской войне.