Суд предоставил премьеру Израиля отсрочку от дачи показаний

Суд в Израиле дал недельную отсрочку премьер-министру Биньямину Нетаньяху от дачи показаний в рамках дел против него. Об этом сообщает Kan News. Решение было принято окружным судом Иерусалима 29 июня.

Это произошло благодаря израильским спецслужбам - они представили судьям аргументы для того, чтобы отложить слушания.

Ранее президент США Дональд Трамп призвал немедленно прекратить уголовное преследование израильского премьера по делу о коррупции. Новость о том, что Нетаньяху вызывают в суд, возмутила главу Белого дома.

Напомним, против главы израильского кабмина в 2016 году были инициированы несколько уголовных дел. Политика подозревают в коррупции и незаконном лоббировании личных интересов. В 2020 году начался процесс, который многие критикуют за излишнюю медлительность.

В конце прошлого года Международный уголовный суд и вовсе выдал ордер на арест некоторых израильских чиновников, включая Нетаньяху. Основание - предполагаемые военные преступления в секторе Газа и обвинение в геноциде.