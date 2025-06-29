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Экс-нардеп Олейник рассказал, чем обернется выход Украины из Оттавской конвенции

По словам украинского политика, после выхода Украины из Оттавской конвенции страна начнет производство мин, которые будут использованы в ходе специальной военной операции.
Дарья Ситникова 2025-06-29 17:45:00
© Фото: IMAGOAndreas Stroh, www.imago-images.de, Global Look Press © Видео: ТРК «Звезда»

Экс-депутат Верховной рады, украинский политик Владимир Олейник в разговоре со «Звездой» рассказал, что означает выход Украины из Оттавской конвенции.

Экс-нардеп Олейник отметил, что 163 государства в 1997 году подписали эту «адскую конвенцию», а этот вид вооружения был выделен, потому что он представляет опасность для мирного населения. По такой причине и занялись этим вопросом на мировом уровне.

«У Зеленского есть определенная злоба, потому что 28 июня из этой конвенции приняли решения выйти и Латвия, и Эстония, и Литва», - отметил Олейник.

После такого действия Зеленскому нужно будет обратиться в парламент, так как все международные конвенции, становящиеся частью украинского законодательства, должны быть ратифицированы. По мнению специалиста, его там, скорее всего, поддержат и произойдет дератификация.

«Это значит, что теперь поля Украины будут усеяны минами. Вся зона конфликта будет усеяна очень серьезными противопехотными минами, поскольку Прибалтика вышла, а Украина может делать эти боеприпасы», - указал украинский политик.

Украина начнет производство мин в расчете на то, что и другие страны начнут выходить из этой конвенции. А сейчас «идет штабная подготовка к большому конфликту». 

«Там я не вижу мира, если он был бы, то зачем эту конвенцию отменять. Зеленский в преддверии отмены еще одной конвенции. Он очень опасный, он неадекватный», - добавил Олейник.

Экс-депутат Верховной рады отметил, что Зеленский постоянно поднимал вопрос о том, что Украина должна иметь ядерное оружие и то, что она отказалась от него ради гарантии безопасности. Однако в Будапештском меморандуме не все так просто, как он говорит.

«Вот эти настойчивые заявление о том, что "мы можем изготовить" и предвестники того, что они потихоньку готовят общественное мнение о выходе из конвенции о нераспространении ядерного оружия», - сказал экс-депутат Верховной рады.

Напомним, сегодня Владимир Зеленский подписал указ о выходе Украины из Оттавской конвенции о запрете производства и применения противопехотных мин. По словам депутата Верховной рады Романа Костенко, следующим этапом документ будет передан в Верховную раду на рассмотрение.

#Украина #противопехотные мины #наш эксклюзив #указ #выход #Олейник #оттавская конвенция
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