Владимир Зеленский подписал указ о выходе Украины из Оттавской конвенции о запрете производства и применения противопехотных мин, заявил депутат Верховной рады Роман Костенко в своих соцсетях.

Речь идет о соответствующем указе Совета нацбезопасности и обороны (СНБО). По словам парламентария, следующим этапом документ будет передан в Верховную раду на рассмотрение.

Напомним, ранее стало известно о таком же решении со стороны Польши, Эстонии, Латвии, Литвы и Финляндии. Причем Варшава, еще будучи участником конвенции, заявляла о намерении разместить у границы с Россией и Белоруссией противопехотные мины. Оттавская конвенция действует с 1999 года.