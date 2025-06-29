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Зеленский подписал указ о выходе Украины из Оттавской конвенции

Далее документ о выходе из конвенции, запрещающей производство и применение противопехотных мин, поступит в Верховную раду.
Лиза Губина 2025-06-29 14:30:20
© Фото: Dinendra Haria Keystone Press Agency Global Look Press

Владимир Зеленский подписал указ о выходе Украины из Оттавской конвенции о запрете производства и применения противопехотных мин, заявил депутат Верховной рады Роман Костенко в своих соцсетях.

Речь идет о соответствующем указе Совета нацбезопасности и обороны (СНБО). По словам парламентария, следующим этапом документ будет передан в Верховную раду на рассмотрение.

Напомним, ранее стало известно о таком же решении со стороны Польши, Эстонии, Латвии, Литвы и Финляндии. Причем Варшава, еще будучи участником конвенции, заявляла о намерении разместить у границы с Россией и Белоруссией противопехотные мины. Оттавская конвенция действует с 1999 года.

#Украина #Верховная рада #Владимир Зеленский #противопехотные мины #оттавская конвенция
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