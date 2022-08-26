«Росатом» построит для венгерской АЭС «Пакш» два новых энергоблока

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Венгрия официально дала разрешение «Росатому» на возведение двух новых энергоблоков на АЭС «Пакш». Это первая лицензия на новейшие водо-водяные реакторы типа ВВЭР-1200 в Евросоюзе.

Грандиозный проект в очередной раз подтвердил мировое лидерство России в атомной отрасли. Сейчас станция «Пакш» дает Венгрии почти половину всей электроэнергии, а ввод в строй новых блоков увеличит этот показатель вдвое.

«Принятие этого решения говорит об очень высоком уровне доверия к нашим технологиям. Мы всегда можем показать, что мы делаем и как это работает. Мы планируем в ближайшее время перейти ко второй фазе строительства, приступить к активному разворачиванию строительной площадки. Будет очень высокий уровень локализации и привлечения к строительным работам венгерских компаний», - заявил главный исполнительный директор «Росатома» Алексей Лихачев.

Ранее премьер-министр Венгрии Виктор Орбан заявил о важности сотрудничества с Россией в области энергетики. По его словам, как Россия, так и Венгрия с ЕС будут иметь свои интересы и после завершения спецоперации ВС РФ по защите Донбасса. Премьер-министр Венгрии заявил, что прерывать энергетическое сотрудничество с РФ нет никаких причин.