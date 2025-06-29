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В Ассоциации родкомитетов одобрили новый ГОСТ для школьной формы

Ольга Леткова считает, что новый ГОСТ для школьной формы полезен тем, что в первую очередь обеспечит использование гипоаллергенных материалов.
Гоар Хачатурян 2025-06-29 13:45:32
© Фото: Andrey Arkusha, Андрей Аркуша, Global Look Press © Видео: ТРК «Звезда»

Важно, чтобы ребенок носил в школу одежду из таких материалов, которые не вызывают аллергии. Кроме того, в учебный период дети проводят большую часть своего времени в школе, и форма должна быть комфортной и удобной. Такое мнение выразила в беседе со «Звездой» председатель Ассоциации родительских комитетов и сообществ Ольга Леткова.

Ранее сообщалось, что с 1 июля в России вступают в силу новые требования к внешнему виду школьной формы. Согласно ГОСТу, одежда учеников должна быть в деловом стиле.

Тем не менее, отмечается, что форма должна быть удобной и привлекательной. Также новым ГОСТом рекомендовано нанести на нее государственную и патриотическую символику.

«Я думаю, что ГОСТ в этом плане - очень хорошее подспорье родителям. Потому что важно, чтобы ребенок был в форме, которая не вызывает аллергии, из качественных материалов. Чтобы это было удобно, потому что он (ребенок - Прим. ред.) в ней двигается много. И. конечно, желательно, чтобы это нравилось ребенку», - отметила Леткова.

По ее мнению, все вышеназванные факторы имеют большое значение для родителей школьников. Именно поэтому, говорит она, введение новых стандартов упростит жизнь как детям, так и их родителям и учителям.

#наш эксклюзив #ГОСТ #требования #Стандарты #школьная форма
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