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Герой России Липовой: украинцы летают на F-16 полуобученными

То, что F-16 - неуязвимые машины, это миф, подчеркнул летчик.
Владимир Рубанов 2025-06-29 13:23:24
© Фото: defense.gov © Видео: ТРК «Звезда»

Обучение украинских летчиков носит чисто символический характер, и они выходят полуобученными, в то время как F-16 - сложные в управлении самолеты. Об этом заявил «Звезде» председатель президиума Общероссийской организации «Офицеры России», Герой Российской Федерации Сергей Липовой.

О недостаточной подготовке говорят в открытую, в том числе «знаменитая 24-я бригада ВСУ, так называемая элитная, и остальные подразделения, и летный состав, которые проходили обучение в Европе», сказал Липовой.

«F-16 - очень сложный самолет в плане управления. Чтобы им уметь управлять, нужно длительное время на нем пилотировать. Второе - это боевое применение. Оно требует гораздо больше навыков, чем дают те инструкторы, которые обучают летчиков, переучивают на новый самолет», - добавил он.

Истребитель F-16 - это технологии прошлого века, напомнил летчик.

«Самолет выпущен в 1980-х годах. И, как правило, на Украину приходят машины с выработанным ресурсом, с недостатком оборудования», - рассказал Герой РФ.

То, что F-16 - неуязвимые машины, это миф, подчеркнул Липовой. И это каждый раз подтверждается, когда наши средства ПВО и наши истребители сбивают эти самолеты.

Ранее Воздушные силы Украины заявили о потере еще одного F-16 вместе с летчиком. Это уже четвертая машина из тех, что были поставлены Киеву в 2024 году.

#самолеты #пво #истребители #Украина #сша #летчики #F-16 #наш эксклюзив
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