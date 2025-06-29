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Эксперт: слухи о новых санкциях США выглядят пафосно, но толку не будет

Эксперт допустил ограничения против партнеров США, с которыми торговля и так «идет в минус» - некоторые страны Европы и Китай.
Лиза Губина 2025-06-29 13:05:19
© Фото: Soeren Stache, dpa Global Look Press © Видео: ТРК «Звезда»

Ведущий научный сотрудник Центра исследования проблем безопасности РАН Константин Блохин выразил сомнения, что США станут на данном этапе вводить новые санкции против России.

Во-первых, Москва и так находится под ограничениями, и они не сработали, во-вторых, президент США Дональд Трамп пытается нормализовать отношения с нашей страной, в сочетании с ужесточением санкций это сделать трудно, пояснил Блохин.

Тем не менее он допустил какие-то рестрикции в отношении некоторых партнеров Вашингтона. 

«Возможно, они будут вводить санкции против реальных свои партнеров, с которыми США торгуют и так в минус - некоторые европейские государства и Китай», - сказал политолог.

Он также напомнил о недавней эскалации конфликта на Ближнем Востоке, который экспортирует четверть мировой нефти, - боевых действиях между Ираном и Израилем. В случае возобновления ударов по Ирану Тегеран пригрозил блокировать Ормузский пролив, что приведет к тому, что мировая экономика лишится части нефти. В таком случае дополнительные санкции на российскую нефтяную отрасль негативно скажутся на мировой экономике.

«Сейчас это все выглядит пафосно, но толку никакого не будет», - заключил американист.

Напомним, ранее новый законопроект об ограничениях против нашей страны предложили в Сенате США. Инициатива предусматривает введение таможенных пошлин до 500% против торговых партнеров России, закупающих у нее нефть, газ, уран и другие товары. По оценкам Washington Post, предложение сенаторов навредит мировой экономике и развяжет торговую войну практически со всем миром.

#Россия #сша #Дональд Трамп #санкции #наш эксклюзив #американист
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