Эксперт: слухи о новых санкциях США выглядят пафосно, но толку не будет

Ведущий научный сотрудник Центра исследования проблем безопасности РАН Константин Блохин выразил сомнения, что США станут на данном этапе вводить новые санкции против России.

Во-первых, Москва и так находится под ограничениями, и они не сработали, во-вторых, президент США Дональд Трамп пытается нормализовать отношения с нашей страной, в сочетании с ужесточением санкций это сделать трудно, пояснил Блохин.

Тем не менее он допустил какие-то рестрикции в отношении некоторых партнеров Вашингтона.

«Возможно, они будут вводить санкции против реальных свои партнеров, с которыми США торгуют и так в минус - некоторые европейские государства и Китай», - сказал политолог.

Он также напомнил о недавней эскалации конфликта на Ближнем Востоке, который экспортирует четверть мировой нефти, - боевых действиях между Ираном и Израилем. В случае возобновления ударов по Ирану Тегеран пригрозил блокировать Ормузский пролив, что приведет к тому, что мировая экономика лишится части нефти. В таком случае дополнительные санкции на российскую нефтяную отрасль негативно скажутся на мировой экономике.

«Сейчас это все выглядит пафосно, но толку никакого не будет», - заключил американист.

Напомним, ранее новый законопроект об ограничениях против нашей страны предложили в Сенате США. Инициатива предусматривает введение таможенных пошлин до 500% против торговых партнеров России, закупающих у нее нефть, газ, уран и другие товары. По оценкам Washington Post, предложение сенаторов навредит мировой экономике и развяжет торговую войну практически со всем миром.