Два мирных жителя ранены при атаке дрона ВСУ на Брянск

Два человека ранены в Брянске при атаке украинского беспилотника. Об этом сообщил губернатор Александр Богомаз.

Одной пострадавшей оказали медпомощь на месте. Госпитализировать ее не пришлось. Вторую пострадавшую доставили в больницу.

На месте происшествия работают оперативные и экстренные службы. По первым данным, в двух жилых домах частично повреждены стены и окна. Кроме того, в зону удара попали нескольких машин.

После того как закончат работу спецслужбы, ущерб от атаки оценит комиссия.

В пятницу в Брянске в результате удара беспилотника ВСУ пострадали четыре человека, были повреждены более десяти домов и легковой автомобиль.