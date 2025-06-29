Два мирных жителя ранены при атаке дрона ВСУ на Брянск

Два человека ранены в Брянске при атаке украинского беспилотника. Об этом сообщил губернатор Александр Богомаз.
Одной пострадавшей оказали медпомощь на месте. Госпитализировать ее не пришлось. Вторую пострадавшую доставили в больницу.
На месте происшествия работают оперативные и экстренные службы. По первым данным, в двух жилых домах частично повреждены стены и окна. Кроме того, в зону удара попали нескольких машин.
После того как закончат работу спецслужбы, ущерб от атаки оценит комиссия.
В пятницу в Брянске в результате удара беспилотника ВСУ пострадали четыре человека, были повреждены более десяти домов и легковой автомобиль.
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