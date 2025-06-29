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Два мирных жителя ранены при атаке дрона ВСУ на Брянск

Одну из пострадавших доставили в больницу.
Владимир Рубанов 2025-06-29 12:05:47
© Фото: Алексей Иванов, ТРК «Звезда»

Два человека ранены в Брянске при атаке украинского беспилотника. Об этом сообщил губернатор Александр Богомаз.

Одной пострадавшей оказали медпомощь на месте. Госпитализировать ее не пришлось. Вторую пострадавшую доставили в больницу.

На месте происшествия работают оперативные и экстренные службы. По первым данным, в двух жилых домах частично повреждены стены и окна. Кроме того, в зону удара попали нескольких машин.

После того как закончат работу спецслужбы, ущерб от атаки оценит комиссия.

В пятницу в Брянске в результате удара беспилотника ВСУ пострадали четыре человека, были повреждены более десяти домов и легковой автомобиль.

#в стране и мире #бпла #Украина #Брянская область #пострадавшие #Александр Богомаз
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