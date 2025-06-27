Богомаз: в Брянске в результате атаки ВСУ ранены четыре человека

В результате атаки украинских боевиков в Брянске пострадали четыре человека. Об этом сообщил губернатор региона Александр Богомаз. По его словам, ВСУ атаковали город при помощи беспилотников.

«Пострадавшие доставлены в больницы, где им оказывается вся необходимая медицинская помощь», - написал глава Брянской области в Telegram-канале.

Также повреждены более десяти домов, легковой автомобиль. На месте работают оперативные и экстренные службы, добавил Богомаз.

Он пожелал пострадавшим скорейшего выздоровления и пообещал оказать материальную помощь и поддержку.

По информации Минобороны России, в небе над Брянской областью вечером 27 мая средства ПВО сбили четыре украинских дрона.

Накануне украинские националисты также предпринимали атаку на город - 26 мая пострадали три мирных жителя, среди которых один ребенок.