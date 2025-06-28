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Трамп заявил, что предотвратил войну Сербии против Косово

По его словам, он заявил Белграду, что США не торгуют с людьми, которые ведут войну.
Владимир Рубанов 2025-06-28 07:23:12
© Фото: Yuri Gripas - Pool via CNP Keystone Press Agency, Global Look Press

Дональд Трамп заявил, что сербские власти готовились начать войну с Косово, а он ее предотвратил. Об этом президент США сказал во время выступления в Овальном кабинете.

Глава Белого дома перечислил страны, в которых ему удалось добиться мира всего за два месяца. По его словам, Вашингтону удалось остановить конфликт между Индией и Пакистаном, Израилем и Ираном, в Демократической Республике Конго и Руанде «и еще с парой стран». В их числе Трамп назвал Сербию.

«Они говорили: "Мы собираемся снова начать войну". Я не скажу, что это Косово, но это Косово. Они собирались начать большую войну. Мы остановили ее благодаря торговле», - заявил Трамп.

Американский лидер отметил, что Сербия заинтересована в торговых отношениях с США. По его словам, он заявил Белграду, что США не торгуют с людьми, которые ведут войну. Американская администрация якобы пригрозила приостановить экономическое сотрудничество в случае эскалации конфликта.

Ранее Трамп уже говорил, что прекратил конфликт между Сербией и Косово. В своей соцсети 21 июня он пожаловался, что не получит Нобелевскую премию мира, сколько бы стран ему ни удалось примирить.

«Я не получу Нобелевскую премию за остановку войны между Индией и Пакистаном. Я не получу ее за прекращение конфликта между Сербией и Косово. Я не получу премию за сохранение мира между Египтом и Эфиопией...» - написал он тогда.

Армия США ночью на 22 июня нанесла ракетно-бомбовый удар по ядерным объектам в Иране. Самолеты B-2 Spirit сбросили 14 противобункерных авиационных бомб GBU-57. С подводных лодок были запущены, по данным Пентагона, «больше двух дюжин» ракет Tomahawk.

По словам Трампа, это было сделано, чтобы предотвратить разработку Тегераном ядерного оружия. В самой Исламской Республике отрицают, что занимались его созданием.

Гендиректор МАГАТЭ Рафаэль Гросси заявил, что Иран обогащал уран до более высокого уровня, чем это нужно для атомной энергетики. Однако у Агентства, по его словам, не было доказательств, что Тегеран работает над ядерным оружием, и данные МАГАТЭ не могли быть основанием для военных ударов.

#в стране и мире #Сербия #сша #Дональд Трамп #Израиль #Иран #косово #ядерная программа
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