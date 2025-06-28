Путин по видеосвязи откроет молодежные центры в шести регионах

Владимир Путин в субботу в режиме видеоконференции примет участие в открытии молодежных центров в шести российских регионах. Об этом сообщили в Кремле.

Кроме того, президент пообщается с представителями молодежных организаций. В субботу, 28 мая, в России отмечают День молодежи.

Этот праздник установлен на последнюю субботу июня. Эту дату утвердил глава государства в 2023 году.

До этого День молодежи праздновали 27 июня по распоряжению президента России от 24 июня 1993 года. В Советском Союзе был похожий праздник - «День советской молодежи». Его отмечали в последнее воскресенье июня с 1958 года.

Ранее президент поздравил российских выпускников. Президент пожелал успехов молодым людям, их родителям и учителям. Путин отметил, что личный успех обретает особый смысл, когда труд приносит пользу людям и нужен стране.