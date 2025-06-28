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Путин поздравил выпускников российских школ

Глава государства пожелал вчерашним школьникам верить в себя, не бояться трудностей и добиваться самых высоких целей.
Ян Брацкий 2025-06-28 00:00:00
© Фото: ТРК «Звезда» © Видео: ТРК «Звезда»

Владимир Путин обратился с поздравлениями к российским выпускникам, которые вступают в новый жизненный этап, оставляя в прошлом школьные годы. Глава государства поздравил молодых людей, их родителей и педагогов с этим особенным, неповторимым и волнующим праздником.

«Вы прощаетесь со школой, вступаете в новый, пока неизведанный этап жизни. Вместе с друзьями вы мечтаете, строите планы, кем стать, каких вершин добиться. Дорога к ним потребует упорства, готовности работать на результат и ответственности. Не сомневаюсь, что у вас есть эти качества и вы непременно осуществите свои мечты», - сказал Путин.

Глава государства пожелал вчерашним школьникам верить в себя, не бояться трудностей и не забывать учителей, которые все последние годы стремились передать своим ученикам знания и лучший опыт.

«Главное верить в себя и помнить, что любой личный успех обретает особый смысл, когда твой труд приносит пользу людям, нужен родной стране. Сегодня вы говорите искренние слова благодарности своим учителям. Сейчас, когда школьная пора уже позади, вы понимаете, как много они для вас сделали. С того момента, как вы впервые переступили школьный порог, они стремились дать знания, необходимые в современном мире, радовались вашим победам и достижениям, поддерживали, когда было сложно», - выразил уверенность президент.

Владимир Путин пожелал каждому из выпускников найти и реализовать свое призвание, профессию, в которой можно будет раскрыть свои способности и талант.

«Для этого перед вами, как и перед всеми молодыми людьми в нашей стране, сегодня открыты самые широкие возможности. Это позволяет лучше понять свое предназначение, сделать правильный выбор. Чтобы вы гордились страной, а страна гордилась вами. Успехов вам, в добрый час», - пожелал глава государства.

Путин также пожелал выпускникам российских школ смело шагать по жизни, ставить перед собой масштабные цели и всегда верить в себя.

#выпускной #Путин #школа #Кремль #Президент
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