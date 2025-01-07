Патриарх Кирилл по просьбе Путина освятил кресты и иконки для бойцов СВО

Патриарх Московский и всея Руси Кирилл по просьбе президента РФ Владимира Путина освятил нательные кресты и иконки в подарок командующим в зоне СВО.

«Думаю, им будет приятно получить эти символы веры, освященные вами в рождественскую ночь», - сказал президент патриарху.

Патриарх в свою очередь отметил, что на иконках изображен креститель Руси князь Владимир, который «защищал Отечество с мечом в руках и является символом собирания русских земель».

Патриарх прочитал молитву и окропил святой водой крестики. После этого российский лидер и патриарх Кирилл поздравили друг друга с Рождеством Христовым.

Напомним, что Путин по традиции ежегодно присутствует на праздничных богослужениях. В этом году он встретил праздник в храме Георгия Победоносца на Поклонной горе в Москве. Патриарх Кирилл же вел праздничное богослужение в главном храме столицы.

Путин пожелал всем православным христианам здоровья и благополучия.