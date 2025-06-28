Польша выдала США экс-главу российской криптобиржи Дмитрия Васильева

Польша экстрадировала в США бывшего главу российской криптобиржи Wex Дмитрия Васильева. Россиянина задержали в прошлом году в Варшаве по запросу Вашингтона в рамках расследования уголовного дела о мошенничестве.

«Мой подзащитный россиянин Дмитрий Васильев был выдан США польскими властями в рамках расследования американскими правоохранительными органами уголовного дела, по которому ранее проходил Александр Винник», - рассказал ТАСС адвокат Васильева Александр Суржин.

Разрешение на выдачу Васильева американским властям подписал глава польского Минюста, уточнил юрист. В Штатах Васильеву грозит до 25 лет тюрьмы по двум вменяемым составам

Криптобиржа Wex начала работу в 2017 году. Компания располагала данными на клиентов прекратившей свое существование криптобиржи ВТС-е. Ее основателя Александра Винника по запросу США задержали по обвинению в отмывании средств.

К слову, Винник вернулся на Родину 13 февраля этого года в результате договоренности между Москвой и Вашингтоном.