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WP: сотрудники Госдепа США «выгорели» из-за политики Трампа

Большая часть штата раздражена и озлоблена из-за планов Трампа провести массовые сокращения.
Ирина Егорова 2025-06-28 22:20:54
© Фото: Valerie Pleschdpa, Global Look Press

У сотрудников Госдепартамента США отмечается резкое снижение морального духа из-за переработок и сокращений, вызванных проводимой политикой президента Дональда Трампа. Об этом пишет Life со ссылкой на газету The Washington Post (WP).

«Из-за планов администрации Трампа провести массовые сокращения в Госдепартаменте большая часть его штата раздражена и озлоблена», - говорится в публикации.

В том числе, ситуация усугубилась после эскалации ситуации на Ближнем Востоке из-за взаимных ударов Ирана и Израиля, когда необходимо было эвакуировать американцев. Это привело к дополнительным требованиям и переработкам.

Напомним, что вскоре после того как Трамп вновь занял пост главы Белого дома, его администрация заявила о планах провести в Госдепе реорганизацию. Ожидалось, что под сокращение попадут 132 отдела, будут упразднены 732 должностные позиции. Многих сотрудников Госдепа могут передать в ведение других подразделений.

Также сообщалось, что расходы на Госдеп в следующем финансовом году урезаются почти на 50%, по сравнению с уровнями финансирования за прошлый год.

#Дональд Трамп #Ближний Восток #Госдеп США #Сокращение #выгорание #Переработки
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