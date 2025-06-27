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Трамп передумал смягчать санкции против Ирана после слов Хаменеи

На решение американского лидера повлияли слова верховного лидера Ирана.
Дарья Ситникова 2025-06-27 21:15:00
© Фото: Mattie Neretin - CNP, Consolidated News Photos, Global Look Press

Президент США Дональд Трамп заявил, что незамедлительно прекратил работу над смягчением санкций против Ирана из-за заявлений его верховного лидера аятоллы Али Хаменеи. Об этом написал американский лидер в социальной сети Truth Social

По его словам, на такое решение повлияли слова верховного лидера Ирана, который объявил о победе над Израилем и США. Трамп указал, что Иран «был опустошен», три его ядерных объекта «были уничтожены». Кроме этого, он знал, где укрылся Хаменеи, но не позволил вооруженным силам США убить его.

Глава Белого дома ждал благодарность за милосердие, однако в ответ лишь услышал обращения, которые полны «гнева, ненависти и отвращения».

Трамп добавил, что именно такое отношение довело Иран до состояния «выжженной страны без будущего», к «ужасному состоянию экономики» и «разгрому армии». А в будущем, по мнению американского президента, все будет «только хуже».

Напомним, в ночь на 22 июня американский президент заявил об успешной атаке ВВС США на три ядерных объекта Ирана. По его словам самолет ВВС США сбросил «полный боезапас бомб» на ядерный объект в иранском Фордо.

#сша #Трамп #санкции #Иран #Хаменеи
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