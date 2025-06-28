Гладков: ВСУ обстреляли восемь населенных пунктов в Белгородской области

Украинские боевики нанесли серию ударов беспилотниками по восьми населенным пунктам в четырех приграничных районах Белгородской области, заявил глава региона Вячеслав Гладков. По его словам, никто из жителей не пострадал.

«В селе Новостроевка-Первая Грайворонского округа дрон атаковал легковой автомобиль... В селе Дунайка от удара беспилотника повреждены остекление в здании коммерческого объекта и три транспортных средства», - написал он в своем Telegram-канале.

Также в городе Шебекино сдетонировали три дрона, в результате повреждены частные дома и три автомобиля. Еще три машины и шесть домовладений повреждены из-за прилета снаряда и детонации FPV-дрона в селе Новая Таволжанка Шебекинского округа, уточнил Гладков.

Удары еще двух беспилотников ВСУ зафиксированы в хуторе Рябики Валуйского округа. Среди других повреждений: в поселке Волоконовка - дрон прилетел на территорию коммерческого объекта, в селе Погромец - поврежден инфраструктурный объект связи, в селе Новое - поврежден гараж, добавил губернатор.

Украинские боевики регулярно предпринимают попытки совершить теракты на территории РФ. Так, минувшей ночью в небе над Белгородской областью, средства ПВО сбили один вражеский БПЛА. Всего был перехвачен 31 украинский дрон над территорией России.