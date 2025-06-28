Архиепископа Микаэла Аджапахяна перевели в СИЗО

Архиепископ Микаэл Аджапахян переведен в следственный изолятор Службы национальной безопасности Армении, сообщил его адвокат Ерем Саркисян.

«Мы изначально думали, что архиепископа увезли в уголовно-исполнительное учреждение "Нубарашен", но несколько часов назад мы узнали, что его перевели в СИЗО "Ереван-Кентрон"», - передает слова адвоката РИА Новости.

Саркисян уточнил, что туда забирают людей, чтобы содержать их в более строгой изоляции. Само решение суда адвокат назвал беспочвенным и незаконным. По его мнению, в деле нет состава преступления. У защиты есть 10 дней на обжалование меры пресечения.

Напомним, что архиепископ Аджапахян был арестован сегодня утром судом в Ереване. Священника обвиняют в призывах к свержению власти.

У защиты есть 10 дней на обжалование меры пресечения. Адвокат считает решение суда беспочвенным и незаконным. По его мнению, в деле нет состава преступления.

Напомним, что 27 июня силовики ворвались на территорию резиденции католикоса всех армян Гарегина II в духовном и административном центре ААЦ — в Первопрестольном Эчмиадзине. К этому моменту ее глава архиепископ Аджапахян выехал в Первопрестольный Святой Эчмиадзин на собрание духовенства. Там произошла потасовка между силовиками и священниками.

Это уже второй известный в Армении священнослужитель, задержанный по такому обвинению за последнюю неделю — ранее суд арестовал Баграта Галстаняна. Задержания происходят на фоне конфликта премьер-министра Пашиняна с церковью.