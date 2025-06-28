Ереванский суд арестовал на 2 месяца архиепископа Микаеля Аджапахяна

Суд в Ереване арестовал на два месяца архиепископа Микаэла Аджапахяна. Об этом сообщил его адвокат Ара Зограбян, передает ТАСС.

Решением суда ограничены контакты с родными. У защиты есть 10 дней на обжалование меры пресечения. Адвокат считает решение суда беспочвенным и незаконным. По его мнению, в деле нет состава преступления.

Утром 27 июня силовики ворвались в здание Ширакской епархии в Гюмри. К этому моменту ее глава архиепископ Аджапахян выехал в Первопрестольный Святой Эчмиадзин на собрание духовенства.

Кроме того, полицейские и спецназ Службы национальной безопасности приехали и в Эчмиадзин. Это духовный центр Армянской апостольской церкви и резиденция католикоса Гарегина II. Верующие отказались пропускать их, и между полицейскими и священниками произошла потасовка.

После этого священнослужитель сам пришел в СК Армении, и его задержали. Следователи завели дело из-за «препятствования задержанию» Аджапаняна.

Днем раньше стало известно, что Генеральная прокуратура Армении возбудила против архиепископа уголовное дело. Его обвиняют в призывах к свержению конституционного строя и захвату власти.

Это уже второй известный в Армении священник, задержанный по такому обвинению за последнюю неделю. Ранее суд арестовал лидера оппозиции архиепископа Баграта Галстаняна. Он возглавлял протесты летом 2024 года, связанные с уступками армянского правительства Азербайджану.

До этого в Армении арестовали выступившего в защиту церкви бизнесмена Самвела Карапетяна. Его тоже обвинили его в публичных призывах к захвату власти. Задержания происходят на фоне конфликта премьер-министра Никола Пашиняна с церковью.