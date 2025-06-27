На ученика «пикап-тренера» завели дело за домогательства к девушкам

В отношении мужчины, который домогался до девушек в центре города в рамках «пикап-тренинга» своего учителя блогера Александра Кириллова (Алекса Лесли), возбуждено уголовное дело. Об этом сообщает пресс-служба СК России.

Один из последователей блогера сегодня был задержан в Тульской области. В его доме прошли обыски, силовики нашли в том числе сертификат об окончании сомнительных курсов. Фигуранту 30-лет.

Предполагается, что это тот же самый мужчина, который приставал к девушке на Китай-городе - он предложил ей познакомиться, а после начал трогать за интимные места.

Напомним, москвички стали массово жаловаться на приставания в людных местах, действия зачастую снимаются на камеру. Предположительно, домогательства связаны с тренингом «псевдокоуча» Алекса Лесли. В отношении блогера также возбуждено уголовное дело.