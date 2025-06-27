МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА»
«Звезда-2025» Звезда плюс Смарт ТВ Смартфон Еженедельник Радио Звезда Армейский стандарт Главкино
МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА» toggle
logo Эфир Программы Фильмы
НовостиЭфирТелепрограммаФильмыПрограммыЛица

На ученика «пикап-тренера» завели дело за домогательства к девушкам

Мужчина приставал к девушке на Китай-городе - он предложил ей познакомиться, а после начал трогать за интимные места.
Ирина Егорова 2025-06-27 23:06:17
© Фото: Екатерина Аверьянова, ТРК «Звезда»

В отношении мужчины, который домогался до девушек в центре города в рамках «пикап-тренинга» своего учителя блогера Александра Кириллова (Алекса Лесли), возбуждено уголовное дело. Об этом сообщает пресс-служба СК России.

Один из последователей блогера сегодня был задержан в Тульской области. В его доме прошли обыски, силовики нашли в том числе сертификат об окончании сомнительных курсов. Фигуранту 30-лет.

Предполагается, что это тот же самый мужчина, который приставал к девушке на Китай-городе - он предложил ей познакомиться, а после начал трогать за интимные места.

Напомним, москвички стали массово жаловаться на приставания в людных местах, действия зачастую снимаются на камеру. Предположительно, домогательства связаны с тренингом «псевдокоуча» Алекса Лесли. В отношении блогера также возбуждено уголовное дело.

#насилие #СК РФ #Уголовное дело #домогательство #Алекс Лесли
ЭКСПЕРТНОЕ МНЕНИЕ И АНАЛИТИКА
1
«Военная приемка» в Бразилии. Карнавал вооружений
2
Инженеры водной стихии
3
Рота БМПТ. Терминатор в бою
4
Патрон против дрона
5
БАРС. Добровольцы. Часть 2-я
6
СВО и ВОВ. Тыл для Победы
7
БАРС. Добровольцы. Часть 1-я
8
Вьетнам. Оружие Победы
9
Северный десант
10
Высшая школа ПВО
Новости Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Экономика и бизнес Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале ЛИЦА Лица телеканала Помним наших коллег О КОМПАНИИ Медиахолдинг «Звезда» Вакансии Международный вокальный конкурс «Звезда» Приложение для смартфона Смарт ТВ приложение «Звезда» Киностудия «Звезда» Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты Телеканал «Звезда Плюс» О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Показать контакты

© ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

Главное
Новости
Видео Поиск и меню 