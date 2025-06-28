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Эксперт допустил дежурные обещания во время визита Дуды в Киев

Президент Польши прибыл сегодня на Украину с необъявленным визитом, ожидается, что он встретится с Владимиром Зеленским.
Лиза Губина 2025-06-28 14:15:19
© Фото: President Of Ukraine Office Keystone Press Agency Global Look Press © Видео: ТРК «Звезда»

Во время визита президента Польши Анджея Дуды в Киев скорее всего прозвучат дежурные обещания, допустил в разговоре со «Звездой» военный эксперт, председатель правления Общероссийской организации «Офицеры России» Роман Шкурлатов.

Одной из возможных тем он назвал обсуждение проблемы «Волынской резни» - геноцида поляков, совершенного украинскими националистическими группами.

«Польская власть хотя и считают, что необходимо поддерживать киевский режим, но есть какие-то вопросы, которые мешают сделать это в полной мере. Возможно, здесь тоже будет какой-то торг», -  сказал Шкурлатов.

Среди европейских лидеров считается «признаком хорошего тона» периодически приезжать на Украину, чтобы подать киевскому режиму знак о поддержке Европы, отметил специалист.

Он заключил, что не стоит ожидать «черной метки», выданной Киеву, либо каких-то сверхъестественных обещаний.

Напомним, сегодня 28 июня, польский президент прибыл на Украину с необъявленным визитом. По данным главы канцелярии Дуды, он планировал совершить прощальный визит в Киев перед тем, как покинет 6 августа пост главы государства.

Сообщалось, что в столице запланирована встреча с Владимиром Зеленским.

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