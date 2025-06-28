Американист: война Трампа со СМИ может завершиться лишением лицензий

Американская либеральная пресса, куда входят The New York Times и CNN, традиционно негативно настроена по отношению к членам Республиканской партии США, включая тех, которые стали президентами страны, рассказал в беседе со «Звездой» американист, главный научный сотрудник института США и Канады Владимир Васильев.

Тем самым специалист прокомментировал недавние споры, возникшие между американским лидером Дональдом Трампом и СМИ страны. По его словам, это форма конфронтации между президентом и демократами.

«Эта война является бесконечной, она началась еще во время первого срока президентства Трампа и, наверное, будет продолжена дальше вплоть до лишения лицензии или разгрома этих СМИ», - сказал Васильев.

По его словам, Трамп осознает, что эти СМИ пытаются сделать все, чтобы низвести его авторитет в стране и рейтинг среди населения. Поэтому им важно каким-либо образом зацепить американского лидера, что у них и получилось на сегодняшний день.

«Эта война носит экзистенциальный характер, она будет продолжаться и дальше. Как любая война, возможно, она будет идти на уничтожение. СМИ один раз уже уничтожили и похоронили Трампа, поэтому в данном случае сценарии конечного эффекта известны», - подчеркнул американист.

Американский лидер же считает, что для него единственным выходом является «камня на камне не оставить» от этих медийных компаний, заключил Васильев.

Напомним, на этой неделе Трамп дважды ругался с американской прессой. Президент не подбирал выражения, называя сотрудников СМИ, распространяющих фейки, больными людьми. Речь идет о непроверенном сообщении CNN касательно намерения Вашингтона выделить Ирану $30 млрд на мирный атом. Трамп жестко ответил телеканалу, обвиняя его в попытке унизить его.

Перед этим американские СМИ со ссылкой на данные Пентагона заявляли, что удары США не уничтожили ядерные объекты Ирана, как о том утверждал Трамп. В ответ президент обвинил их в дискредитации армии США.