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Маск поинтересовался у Хаменеи, каким сатаной являются США

Вопрос о том, каким сатаной являются Соединенные Штаты, последовал после слов верховного лидера исламской республики, что нападение на Иран обернется большими потерями для Израиля.
Виктория Бокий 2025-06-27 23:41:14
© Фото: Molly Riley, White House, Globallookpress

Американский миллиардер и предприниматель Илон Маск спросил у верховного лидера Ирана аятоллы Али Хаменеи, каким сатаной являются США. Этот вопрос он задал в своем посте в соцсети X.

«Америка - это великий сатана или величайший сатана?», - говорится в сообщении .

Такой вопрос Маск задал в ответ на слова Хаменеи, что нападение на Иран обернется для Израиля большими потерями.

Напомним, что ранее президент США Дональд Трамп заявлял, что не будет смягчать санкции против Ирана из-за заявлений его верховного лидера аятоллы Али Хаменеи о том, что исламская республика победила Израиль и США. Кроме того, американский лидер в ответ на такое заявление добавил, что Иран «был опустошен», три его ядерных объекта «были уничтожены».

#сша #Израиль #Иран #илон маск #Али Хаменеи
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