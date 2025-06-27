Маск поинтересовался у Хаменеи, каким сатаной являются США

Американский миллиардер и предприниматель Илон Маск спросил у верховного лидера Ирана аятоллы Али Хаменеи, каким сатаной являются США. Этот вопрос он задал в своем посте в соцсети X.

«Америка - это великий сатана или величайший сатана?», - говорится в сообщении .

Такой вопрос Маск задал в ответ на слова Хаменеи, что нападение на Иран обернется для Израиля большими потерями.

Напомним, что ранее президент США Дональд Трамп заявлял, что не будет смягчать санкции против Ирана из-за заявлений его верховного лидера аятоллы Али Хаменеи о том, что исламская республика победила Израиль и США. Кроме того, американский лидер в ответ на такое заявление добавил, что Иран «был опустошен», три его ядерных объекта «были уничтожены».