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РФ денонсирует соглашение со Швецией по ядерным установкам

МИД России поручено уведомить шведскую сторону о принятом решении.
Дарья Ситникова 2025-06-27 22:30:25
© Фото: Kristian Tuxen Ladegaard Berg, Keystone Press Agency, Global Look Press

Россия денонсирует соглашение со Швецией об обмене информацией по ядерным установкам. Соответствующее распоряжение подписал председатель правительства РФ Михаил Мушустин.

«Денонсировать соглашение между правительством Союза Советских Социалистических Республик и правительством Швеции об оперативном оповещении о ядерной аварии и об обмене информацией о ядерных установках, подписанное в Стокгольме 13 января 1988 года», - сказано в документе.

Все необходимые уведомления шведской стороне предоставит Министерство иностранных дел Российской Федерации.

Ранее посол России в Швеции Сергей Беляев констатировал непростой период в отношениях Москвы и Стокгольма. По словам дипломата, двусторонние политические контакты заморожены по инициативе шведской стороны.

Что касается товарооборота между двумя странами, то он неуклонно снижается, на нет сведены научные, культурные и спортивные обмены, с сожалением добавил посол.

#Россия #МИД РФ #Швеция #стокгольм #мишустин #ядерные установки
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