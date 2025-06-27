РФ денонсирует соглашение со Швецией по ядерным установкам

Россия денонсирует соглашение со Швецией об обмене информацией по ядерным установкам. Соответствующее распоряжение подписал председатель правительства РФ Михаил Мушустин.

«Денонсировать соглашение между правительством Союза Советских Социалистических Республик и правительством Швеции об оперативном оповещении о ядерной аварии и об обмене информацией о ядерных установках, подписанное в Стокгольме 13 января 1988 года», - сказано в документе.

Все необходимые уведомления шведской стороне предоставит Министерство иностранных дел Российской Федерации.

Ранее посол России в Швеции Сергей Беляев констатировал непростой период в отношениях Москвы и Стокгольма. По словам дипломата, двусторонние политические контакты заморожены по инициативе шведской стороны.

Что касается товарооборота между двумя странами, то он неуклонно снижается, на нет сведены научные, культурные и спортивные обмены, с сожалением добавил посол.