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Посол Беляев: отношений между РФ и Швецией нет по инициативе Стокгольма

Дипломат констатировал неуклонное снижение товарооборота между странами и общий упадок отношений.
Ян Брацкий 2025-05-31 05:27:48
© Фото: Алексей Филиппов, РИА Новости

Российско-шведские отношения сегодня переживают непростой период. Об этом рассказал посол России в Стокгольме Сергей Беляев.

Со слов дипломата, двусторонние политические контакты заморожены по инициативе шведской стороны.

«Швеция, укорененная в западной парадигме <...> подчеркнуто тщательно реализует недружественные в отношении нашей страны установки в национальном масштабе», - сказал Беляев в интервью РИА Новости.

Товарооборот между двумя странами неуклонно снижается, на нет сведены научные, культурные и спортивные обмены. Эти сферы должны быть свободными от политического влияния, уверен российский дипломат.

Ранее стало известно, что Швеция занялась подготовкой элитных войск на севере страны в целях противостояния с Россией в Арктике.

Шведские коммандос учатся стрелять во время езды на лыжах и нападать из засады. Как пишет издание The Wall Street Journal, в качестве потенциального противника Стокгольм рассматривает только Москву.

#Россия #НАТО #дипломатия #ЕС #Швеция
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