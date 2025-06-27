В политическом плане Владимир Зеленский мертв, окончание правления для него будет означать ответственность за украденные деньги и гнев людей, которых он страшно подвел. Об этом заявил постпред РФ при ООН Василий Небензя в интервью телеканала RT.

«В политическом плане Зеленский уже мертв...для него окончание правления может повлечь за собой...ответственность за украденные деньги и гнев людей, которых он страшно подвел», – привел его слова RT.

Бывший премьер-министр Украины Николай Азаров привел промежуточные итоги правления Зеленского. По его словам, когда Зеленский пришел к власти, то обещал совсем другое в своей предвыборной кампании. Он говорил, что украинцы перестанут плакать, боевые действия в Донбассе прекратятся, а страна сядет за стол переговоров.

По факту срок его полномочий истек в 2024 году, однако он остался у власти, сославшись на военное положение. На нелегитимность такого решения неоднократно указывал президент России Владимир Путин.