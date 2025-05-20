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Азаров: Зеленский за шесть лет не принес Украине ничего, кроме войны

Владимир Зеленский 20 мая 2019 года стал президентом Украины.
Константин Денисов 2025-05-20 18:12:02
© Фото: Tomas Tkacik, Keystone Press Agency, Global Look Press

Шесть лет нахождения Владимира Зеленского у власти на Украине обернулись совсем не тем, что он обещал во время своей предвыборной кампании. Промежуточные итоги правления Зеленского в беседе с Life подвел бывший премьер-министр Украины Николай Азаров.

«Итогов спустя шесть лет Зеленского можно много подводить. Это сотни тысяч погибших, разрушенная экономика, трагедия. Я думаю, что ничего, кроме войны, он не принес за эти годы», - сказал Азаров.

Он напомнил, что, приходя к власти, Зеленский обещал, что украинцы перестанут плакать, боевые действия в Донбассе прекратятся, а страна сядет за стол переговоров.

По факту срок полномочий Зеленского истек в 2024 году, однако он остался у власти, сославшись на военное положение. На нелегитимность такого решения неоднократно указывал президент России Владимир Путин.

Ранее издание Politico сообщало о том, что Зеленский хотел устроить скандал на переговорах с Россией.

#в стране и мире #Украина #Владимир Зеленский #Николай Азаров
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