Американист предположил, какие темы обсудят Путин и Трамп при встрече

Президент России Владимир Путин и американский лидер Дональд Трамп могут обсудить на следующих переговорах вопросы по Украине, Ближнему Востоку, Ирану, статусу НАТО и финансов. Об этом заявил в разговоре со «Звездой» американист, политолог Рафаэль Ордуханян.

«Темы в той или иной степени известны, это конечно же будет Украина и Ближний Восток, статус НАТО», - сказал специалист.

Он отметил, что здесь обоюдная заинтересованность, оба лидера заявляли об этом. Скорее всего, будут обсуждаться текущие вопросы. Например, сейчас идут интенсивные переговоры по поводу статуса дипломатической собственности РФ.

«Я думаю, что Россия поставит этот вопрос безусловно», - добавил американист.

Ордуханян отметил, что Трампу также может понадобиться посредническая помощь Путина в вопросе Ирана. Американский президент много раз публично заявлял, что справится с Тегераном без посредников. Но именно это говорит о том, что в реальности ему может потребоваться содействие Москвы.

Вопрос будущего мирного атома в Иране также может быть поднят в переговорах. Глава Белого дома будет пытаться заключить сделку, которая содержит в себе объяснение, кому «достанутся денежки за эту программу». Трамп, возможно, захочет «распилить» их сам, но «здесь есть и наш интерес». Поэтому это может быть на переговорной повестке.

«Ключевым моментом в этой сделке является то, что радиоактивные материалы завозятся и вывозятся именно Россией, мы можем это сделать, потому что знаем, что атомная электростанция, которая сейчас достраивается, это все-таки наша технология», - уточнил политолог.

Скорее всего, и Америка, и все остальные страны готовы к мирному использованию атома. Поэтому, исходя из логики американского лидера, будет легко прийти к согласию по этой теме.

Специалист отметил, что китайская тема навряд ли будет фигурировать в темах, это «в более далекой перспективе». На данный момент Трамп заключает сделки по тарифам с Китаем и Индией.

«Так что в основном это Украина, Иран, Ближний Восток и деньги», - заключил Ордуханян.

Сегодня Путин заявил, что он всегда открыт к контактам и встречам с главой Белого дома, но их нужно готовить. Также российский лидер отметил, что отношения между Россией и США начинают выравниваться, первые шаги сделаны. А Трамп искренне старается помочь урегулировать конфликт на Украине.