Путин: встречу с Трампом нужно подготовить

Владимир Путин всегда открыт к контактам и встречам, но их нужно готовить, заявил президент РФ в ответ на вопрос журналиста о возможной встрече с президентом США Дональдом Трампом.

«Я так же, как и он (Трамп. - Прим. ред.), считаю, что такие встречи нужно готовить, и по результатам мы должны выходить на какие-то новые рубежи сотрудничества», - сказал российский лидер.

Он добавил, что Москва будет «с удовольствием ее готовить». Также президент отметил, что отношения между Россией и США начинают выравниваться, первые шаги сделаны. А Трамп искренне старается помочь урегулировать конфликт на Украине.

Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что Путин и Трамп рано или поздно встретятся лично. За последнее время лидеры России и США несколько раз созванивались по телефону. Так, в ходе последнего разговора, который состоялся 14 июня, Путин поздравил своего коллегу с днем рождения. Собеседники также обсудили эскалацию конфликта между Ираном и Израилем и мирное урегулирование на Украине.