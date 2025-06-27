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Генконсульство России в Кракове закрылось после 80 лет работы

По версии польских властей, российские спецслужбы организовали диверсионный акт в торговом центре в Варшаве в 2024 году.
Ирина Егорова 2025-06-27 19:30:12
© Фото: Dominika ZarzyckaKeystone Press Agency, Global Look Press © Видео: ТРК «Звезда»

Генеральное консульство России в Кракове прекратило работу после 80 лет деятельности. Решение было принято польскими властями. На здании спустили российский флаг. Как отметили дипломаты из РФ, этот шаг стал очередным доказательством крайне недружественной политики Варшавы в адрес Москвы. 

«Причины, по которым закрыли генконсульство, абсолютно надуманные. Я ходил в польское МИД, просил предоставить доказательства, предъявляемых в адрес РФ. Нам отказали. Абсолютно такая же картина была и в отношении Познани», - отметил временный поверенный в делах России в Польше Андрей Ордаш.

Официальной причиной стали якобы обвинения в адрес российских спецслужб в организации диверсионного акта, а именно о пожаре в торговом центре в Варшаве, который произошел в 2024 году. Тогда пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков назвал обвинение в поджоге ТЦ свидетельством абсолютно русофобской политики Польши и счел заявления беспочвенными и безосновательными.

О закрытии генконсульства России в Кракове МИД Польши объявил 12 мая. Ранее официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что Москва даст ответ на закрытие российского генконсульства в Кракове после проведения межведомственных процедур. По ее словам, польская сторона сознательно разрушает отношения с Россией в ущерб, в том числе, собственным гражданам. 

Это не первый случай, когда российские дипломаты вынужденно прекращают работу. Несколько месяцев назад была приостановлена деятельность дипмиссии в Познани. Россия на это ответила закрытием консульства Польши в Петербурге. 

#Россия #Польша #МИД РФ #Дипломаты #генконсульство #краков
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