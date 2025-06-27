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Путин: Россия тратит на оборону 6,3 процента ВВП

При этом Владимир Путин подчеркнул, что 6,3% ВВП, которые тратит РФ, это много. Эту проблему необходимо решать, подчеркнул он, и она решается достойно.
Тимур Шерзад 2025-06-27 17:50:24
© Фото: Рамиль Ситдиков, РИА Новости © Видео: ТРК «Звезда»

Президент России Владимир Путин заявил, что наша страна тратит на оборону меньше, чем Соединенные Штаты в годы Кореи и Вьетнама. 

«Да, у нас немаленькие расходы сегодня. Это 6,3% ВВП. Это много, это проблема для нашего бюджета, которую надо решать. И мы решаем ее достойно», - сказал Путин.

Владимир Путин отметил, что в годы войн в Корее и Вьетнаме американцы решали свои проблемы с бюджетом за счет высоких налогов. Россия же платит за это, как отметил президент, высокой инфляцией, но с этим уже ведется целенаправленная борьба, чтобы обеспечить экономике «мягкую посадку». 

Также Путин прокомментировал попытки Запада похоронить российскую экономику фразой «Сами сдохнут». Он указал на разницу в темпах роста - в России объем экономики растет быстрее. 

#в стране и мире #Владимир Путин #ввп #СВО #траты на оборону
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