Путин: Россия тратит на оборону 6,3 процента ВВП

Президент России Владимир Путин заявил, что наша страна тратит на оборону меньше, чем Соединенные Штаты в годы Кореи и Вьетнама.

«Да, у нас немаленькие расходы сегодня. Это 6,3% ВВП. Это много, это проблема для нашего бюджета, которую надо решать. И мы решаем ее достойно», - сказал Путин.

Владимир Путин отметил, что в годы войн в Корее и Вьетнаме американцы решали свои проблемы с бюджетом за счет высоких налогов. Россия же платит за это, как отметил президент, высокой инфляцией, но с этим уже ведется целенаправленная борьба, чтобы обеспечить экономике «мягкую посадку».

Также Путин прокомментировал попытки Запада похоронить российскую экономику фразой «Сами сдохнут». Он указал на разницу в темпах роста - в России объем экономики растет быстрее.