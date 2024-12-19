Путин начал прямую линию с вопросов экономики

Российский президент Владимир Путин начал большую пресс-конференцию с экономических вопросов. Глава государства отметил, что с экономикой в целом ситуация обстоит нормально.

«Все держится на экономике. Основа основ. На этом и жизненный уровень граждан, на этом стабильность, на этом обороноспособность. Все на экономике», - сказал глава государства.

Владимир Путин подчеркнул, что страна развивается, несмотря ни на что, в том числе и на внешние угрозы.

Ранее президент заявлял, что страны Запада хотели нанести стратегическое поражение экономике РФ и разрушить жизнь россиян. Однако эти планы потерпели крах.

По словам Владимира Путина, западные страны хотели дестабилизировать рынок труда, кардинально ослабить промышленность и экономику, а также создать дефицит товаров и услуг в стране и тем самым снизить уровень жизни граждан России.