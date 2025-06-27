Путин: РФ готова отдать Украине еще 3 000 тел погибших военных ВСУ

Президент России Владимир Путин заявил, что Россия готова отдать украинской стороне еще 3 000 тел военнослужащих ВСУ.

«Мы вот уже свыше 6 000 тел отдали. И готовы еще почти 3 000 отдать. Но дело за украинской стороной, чтобы она принимала тела своих погибших солдат», - сказал он журналистам.

Путин добавил, что проходящие сейчас обмены пленными важны и создают условия для обсуждения имеющихся проблем между Россией и Украиной, по сути.

Российский президент добавил, что Москва готова к третьему раунду переговоров с Киевом в Стамбуле. По словам Владимира Путина осталось согласовать лишь время и место. Он добавил, что руководители переговорных групп находятся в постоянном контакте друг с другом.

Также Путин констатировал противоположный характер российского и украинского меморандумов, которыми стороны обменялись в ходе переговоров. При этом он назвал это совершенно неудивительным.