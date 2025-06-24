Росавиация ввела ограничения в аэропортах «Шереметьево» и «Внуково»

Временные ограничения на взлет и посадку ввели в аэропортах «Внуково» и «Шереметьево». Об этом в своем Telegram-канале сообщил пресс-секретарь Росавиации Артем Кореняко.

«Воздушные гавани временно не принимают и не отправляют рейсы», - говорится в сообщении.

В Росавиации напомнили, что подобные ограничения вводятся в интересах пассажиров и для обеспечения безопасности полетов гражданской авиации, что является главным приоритетом.

Ранее стало известно, что из-за обострения обстановки на Ближнем Востоке Росавиация запретила отечественным авиакомпаниям выполнение рейсов в воздушном пространстве Израиля, Ирана, Иордании, Ирака и Катара.

Предварительно, ограничения действуют до 26 июня 2025 года. Запрет касается не только коммерческих, но и частных воздушных судов, напомнили в ведомстве.