Конгрессмены США отклонили попытку импичмента Трампа

Палата представителей Конгресса США большинством голосов сорвала попытку конгрессмена-демократа Эла Грина от штата Техас инициировать процедуру импичмента президента США Дональда Трампа из-за ударов американских ВС по Ирану. На сайте нижней палаты законодательного органа опубликованы итоги голосования.

Известно, что 344 (все республиканцы и 128 демократов) конгрессмена проголосовали против инициативы начать процедуру импичмента. В то время как только 79 демократов поддержали данное решение.

На протяжении нескольких месяцев Грин пытался начать голосование по вопросу импичмента американского лидера, при этом критикуя его действия как во внешней, так и во внутренней политике. Во вторник же он представил резолюцию с требованием импичмента главы Белого дома из-за того, что тот не запросил разрешения у Конгресса на проведение ударов по нескольким ядерным объектам в Иране.

Демократ пытается объявить ему импичмент еще с первого президентского срока Трампа. Так, в начале прошлого месяца выступление американского лидера на заседании Сената и Палаты представителей Конгресса началось со скандала. Грина пришлось выгнать из зала, пригрозив вызовом вооруженной охраны.