МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА»
«Звезда-2025» Звезда плюс Смарт ТВ Смартфон Еженедельник Радио Звезда Армейский стандарт Главкино
МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА» toggle
logo Эфир Программы Фильмы
НовостиЭфирТелепрограммаФильмыПрограммыЛица

Конгрессмены США отклонили попытку импичмента Трампа

344 конгрессмена проголосовали против инициативы начать процедуру импичмента.
Дарья Ситникова 2025-06-24 22:10:37
© Фото: CNPAdMedia Global Look Press

Палата представителей Конгресса США большинством голосов сорвала попытку конгрессмена-демократа Эла Грина от штата Техас инициировать процедуру импичмента президента США Дональда Трампа из-за ударов американских ВС по Ирану. На сайте нижней палаты законодательного органа опубликованы итоги голосования.

Известно, что 344 (все республиканцы и 128 демократов) конгрессмена проголосовали против инициативы начать процедуру импичмента. В то время как только 79 демократов поддержали данное решение.

На протяжении нескольких месяцев Грин пытался начать голосование по вопросу импичмента американского лидера, при этом критикуя его действия как во внешней, так и во внутренней политике. Во вторник же он представил резолюцию с требованием импичмента главы Белого дома из-за того, что тот не запросил разрешения у Конгресса на проведение ударов по нескольким ядерным объектам в Иране.

Демократ пытается объявить ему импичмент еще с первого президентского срока Трампа. Так, в начале прошлого месяца выступление американского лидера на заседании Сената и Палаты представителей Конгресса началось со скандала. Грина пришлось выгнать из зала, пригрозив вызовом вооруженной охраны.

#сша #Трамп #Иран #импичмент #техас #эл грин #конгрессмены сша
ЭКСПЕРТНОЕ МНЕНИЕ И АНАЛИТИКА
1
«Военная приемка» в Бразилии. Карнавал вооружений
2
Инженеры водной стихии
3
Рота БМПТ. Терминатор в бою
4
Патрон против дрона
5
БАРС. Добровольцы. Часть 2-я
6
СВО и ВОВ. Тыл для Победы
7
БАРС. Добровольцы. Часть 1-я
8
Вьетнам. Оружие Победы
9
Северный десант
10
Высшая школа ПВО
Новости Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Экономика и бизнес Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале ЛИЦА Лица телеканала Помним наших коллег О КОМПАНИИ Медиахолдинг «Звезда» Вакансии Международный вокальный конкурс «Звезда» Приложение для смартфона Смарт ТВ приложение «Звезда» Киностудия «Звезда» Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты Телеканал «Звезда Плюс» О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Показать контакты

© ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

Главное
Новости
Видео Поиск и меню 