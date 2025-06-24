Гидрометцентр: на Москву и Питер надвигаются ливни и грозы

В Гидрометцентре предупредили жителей Москвы и Санкт-Петербурга об ухудшении погоды. Так, завтра в Ленинградской области ожидается ливневый дождь, гроза. В Москве 25 июня прогнозируется дождь и понижении температуры воздуха до 10 градусов тепла ночью.

«Днем облачно, небольшой, местами умеренный дождь, температура в Москве 18...20°, по области 16...21°. Ветер южный и юго-западный, 5-10 м/с, днем местами с порывами до 15 м/с.», - говорится на сайте Гидрометцентра.

МЧС Москвы предупредила жителей и гостей столицы, что в период до 21:00 25 июня ожидается дождь, усиление ветра с порывами до 15 м/с и призвала быть осторожными и внимательными.

Кроме того, ливневый дождь синоптики обещают и для жителей Томской, Кемеровской и Амурской областей.

На протяжении недели в Москве, в ночные часы будет преобладать температура 8-13 градусов, а в дневное время - 20-22. В выходные сообщается о 15-20 градусах, в лучшем случае - 22, ранее сообщала Главный специалист Метеобюро Москвы Татьяна Позднякова.