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Гидрометцентр: на Москву и Питер надвигаются ливни и грозы

В ночные часы в Москве будет преобладать температура 8-13 градусов на протяжении всей недели.
Ирина Егорова 2025-06-24 20:46:53
© Фото: Екатерина Аверьянова, ТРК «Звезда»

В Гидрометцентре предупредили жителей Москвы и Санкт-Петербурга об ухудшении погоды. Так, завтра в Ленинградской области ожидается ливневый дождь, гроза. В Москве 25 июня прогнозируется дождь и понижении температуры воздуха до 10 градусов тепла ночью.

«Днем облачно, небольшой, местами умеренный дождь, температура в Москве 18...20°, по области 16...21°. Ветер южный и юго-западный, 5-10 м/с, днем местами с порывами до 15 м/с.», - говорится на сайте Гидрометцентра.

МЧС Москвы предупредила жителей и гостей столицы, что в период до 21:00 25 июня ожидается дождь, усиление ветра с порывами до 15 м/с и призвала быть осторожными и внимательными. 

Кроме того, ливневый дождь синоптики обещают и для жителей Томской, Кемеровской и Амурской областей.

На протяжении недели в Москве, в ночные часы будет преобладать температура 8-13 градусов, а в дневное время - 20-22. В выходные сообщается о 15-20 градусах, в лучшем случае - 22, ранее сообщала Главный специалист Метеобюро Москвы Татьяна Позднякова.

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