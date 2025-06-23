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Синоптик предупредила москвичей о дождях на протяжении всей недели

На этой неделе дневная температура составит 20-22 градуса, однако также будут дожди, которые сохранятся до конца июня.
Дарья Ситникова 2025-06-23 17:08:00
© Фото: Алексей Иванов, ТРК «Звезда» © Видео: ТРК «Звезда»

Главный специалист Метеобюро Москвы Татьяна Позднякова рассказала в разговоре со «Звездой» о погоде на этой неделе в столице. Она также объяснила, когда прекратятся дожди в городе.

«Пока тепла не видно, ни о каких 25 градусах речи и не идет», - прокомментировала специалист.

По ее словам, до конца июня сохранится неустойчивая погода с дождями, остается рассчитывать на июль.

Позднякова также рассказала, какая погода будет в Москве на протяжении этой недели. Так, в ночные часы будет преобладать температура 8-13 градусов, а в дневное время - 20-22. В выходные пока что сообщают о 15-20 градусах, в лучшем случае - 22.

Научный руководитель Гидрометцентра РФ Роман Вильфанд ранее предупредил, что кардинальных изменений в погоде ждать не стоит - температура немного повысится, но будет облачно, с дождями. По его словам, в ближайшие дни «москвичам света не видать».

#Москва #Погода #температура #наш эксклюзив #дожди #Татьяна Позднякова
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