Синоптик предупредила москвичей о дождях на протяжении всей недели

Главный специалист Метеобюро Москвы Татьяна Позднякова рассказала в разговоре со «Звездой» о погоде на этой неделе в столице. Она также объяснила, когда прекратятся дожди в городе.

«Пока тепла не видно, ни о каких 25 градусах речи и не идет», - прокомментировала специалист.

По ее словам, до конца июня сохранится неустойчивая погода с дождями, остается рассчитывать на июль.

Позднякова также рассказала, какая погода будет в Москве на протяжении этой недели. Так, в ночные часы будет преобладать температура 8-13 градусов, а в дневное время - 20-22. В выходные пока что сообщают о 15-20 градусах, в лучшем случае - 22.

Научный руководитель Гидрометцентра РФ Роман Вильфанд ранее предупредил, что кардинальных изменений в погоде ждать не стоит - температура немного повысится, но будет облачно, с дождями. По его словам, в ближайшие дни «москвичам света не видать».