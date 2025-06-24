Путин посмертно наградил орденом Мужества погибшего под Брянском машиниста

Президент России Владимир Путин посмертно наградил за самоотверженность орденом Мужества машиниста Павла Мишина, который погиб при обрушении моста на ж/д в Брянской области. Соответствующий указ опубликован на сайте Кремля.

«За мужество и самоотверженность, проявленные при исполнении профессионального и гражданского долга, наградить Орденом Мужества Мишина Павла Николаевича - машиниста тепловоза эксплуатационного локомотивного депо Брянск-2 Московской дирекции тяги...», - указали в заявлении.

Его действия спасли сотни жизней 31 мая. Мишин тут же применил экстренное торможение, приказал своему помощнику покинуть кабину и укрыться в машинном отделении. Благодаря этим принятым мерам, скорость поезда значительно снизилась к моменту столкновения.

Напомним, в Брянской и Курской областях с 31 мая по 1 июня произошли подрывы некоторых участков железной дороги и моста. Взрывы привели к сходу пассажирского, товарного и диагностического составов. Губернатор Брянской области Александр Богомаз заявил, что автомобильный мост был подорван, а под ним шел пассажирский поезд. В этот момент в нем находились 388 пассажиров. После произошедшего семь человек погибли, еще 118 пострадали.