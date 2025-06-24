Пашинян предложил главе Армянской церкви убедиться, что он не обрезан

Премьер-министр Армении Никол Пашинян сообщил, что пригласил к себе главу Армянской апостольской церкви (ААЦ) Гарегина II, чтобы он посмотрел на его пенис.

Таким образом, премьер хочет опровергнуть слухи о якобы прохождении процедуры обрезания.

«Представитель Ктриджа Нерсисяна сделал заявление о том, что я якобы обрезан. Я готов принять Ктриджа Нерсисяна и его представителя и доказать обратное», - говорится в Telegram-канале Пашиняна.

Также Пашинян вновь поднял вопрос о нарушении главой Армянской церкви обета безбрачия и заявил, что тот должен уйти в отставку, так как у него есть дети.

Этот спор ранее стал причиной конфликта между властью и представителями ААЦ. Оппозиция подвергла жесткой критике премьера, а ряд общественно-политических деятелей призвали отлучить его от церкви. Разногласия Пашиняна и Армянской апостольской церкви длится с мая. Из-за критики действий правительства в адрес ААЦ выступил известный бизнесмен Самвел Карапетян, после чего его арестовали и обвинили в призывах к захвату власти.