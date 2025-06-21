МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА»
«Звезда-2025» Звезда плюс Смарт ТВ Смартфон Еженедельник Радио Звезда Армейский стандарт Главкино
МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА» toggle
logo Эфир Программы Фильмы
НовостиЭфирТелепрограммаФильмыПрограммыЛица

В ААЦ назвали репрессиями арест бизнесмена Карапетяна

По словам представителя церкви Муканяна, силовики не знали, что предъявить бизнесмену при аресте.
Глеб Владовский 2025-06-21 09:48:08
© Фото: РИА Новости

Арест в Ереване бизнесмена Самвела Карапетяна является репрессией. Такое заявление сделал представитель по взаимодействию с государственными и общественными структурами Российской епархии Армянской апостольской церкви (ААЦ) Левон Муканян.

«В любом нормальном обществе, в мозгу любого нормального человека не укладывается эта ситуация. Самвел Карапетян всего лишь сказал, что он с армянским народом и Армянской церковью. И за это моментально начались репрессии», - цитирует его слова RT.

По словам Муканяна, когда силовики приезжали арестовывать Карапетяна, они не знали, что ему предъявить. Спикер также выразил сожаление, что суд Армении пошел на поводу у власти.

Он напомнил, что армянский премьер Никол Пашинян, приходя к власти в 2018 году, декларировал положения, в том числе, о свободе слова. Однако его действия говорят об обратном.

18 июня суд Еревана принял решение арестовать миллиардера Самвела Карапетяна на два месяца. В свою очередь бывший президент Армении Роберт Кочарян назвал арест «национальным позором».

#в стране и мире #Армения #арест #Самвел Карапетян #ААЦ
ЭКСПЕРТНОЕ МНЕНИЕ И АНАЛИТИКА
1
«Военная приемка» в Бразилии. Карнавал вооружений
2
Инженеры водной стихии
3
Рота БМПТ. Терминатор в бою
4
Патрон против дрона
5
БАРС. Добровольцы. Часть 2-я
6
СВО и ВОВ. Тыл для Победы
7
БАРС. Добровольцы. Часть 1-я
8
Вьетнам. Оружие Победы
9
Северный десант
10
Высшая школа ПВО
Новости Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Экономика и бизнес Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале ЛИЦА Лица телеканала Помним наших коллег О КОМПАНИИ Медиахолдинг «Звезда» Вакансии Международный вокальный конкурс «Звезда» Приложение для смартфона Смарт ТВ приложение «Звезда» Киностудия «Звезда» Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты Телеканал «Звезда Плюс» О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Показать контакты

© ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

Главное
Новости
Видео Поиск и меню 