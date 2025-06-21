В ААЦ назвали репрессиями арест бизнесмена Карапетяна

Арест в Ереване бизнесмена Самвела Карапетяна является репрессией. Такое заявление сделал представитель по взаимодействию с государственными и общественными структурами Российской епархии Армянской апостольской церкви (ААЦ) Левон Муканян.

«В любом нормальном обществе, в мозгу любого нормального человека не укладывается эта ситуация. Самвел Карапетян всего лишь сказал, что он с армянским народом и Армянской церковью. И за это моментально начались репрессии», - цитирует его слова RT.

По словам Муканяна, когда силовики приезжали арестовывать Карапетяна, они не знали, что ему предъявить. Спикер также выразил сожаление, что суд Армении пошел на поводу у власти.

Он напомнил, что армянский премьер Никол Пашинян, приходя к власти в 2018 году, декларировал положения, в том числе, о свободе слова. Однако его действия говорят об обратном.

18 июня суд Еревана принял решение арестовать миллиардера Самвела Карапетяна на два месяца. В свою очередь бывший президент Армении Роберт Кочарян назвал арест «национальным позором».