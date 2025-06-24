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Политолог: Трамп жесткими тезисами про Израиль и Иран хочет показать силу

По мнению эксперта, недовольство лидера США о срыве режима перемирия является неким превентивным сигналом израильскому премьеру Биньямину Нетаньяху и его окружению.
Ирина Егорова 2025-06-24 18:40:20
© Фото: White House, via Globallookpress.com, Global Look Press © Видео: ТРК «Звезда»

Американский президент Дональд Трамп обвинил Израиль и Иран в нарушении режима прекращения огня и выразил недовольство особенно израильскими властями, так как хотел проявить силу и «попиариться» в кругу арабских стран, заявил «Звезде» политолог и профессор Института медиа НИУ ВШЭ Дмитрий Евстафьев.

«Во-первых, Трамп совершенно очевидно ждет провокаций, направленных на срыв мирного процесса, замораживание этого конфликта именно от Израиля, а не от иранцев. Он уверен в том, что иранцы не будут первыми нарушать мирный процесс», - считает эксперт.

Также, по мнению специалиста, недовольство лидера США является неким превентивным сигналом израильскому премьеру Биньямину Нетаньяху и его окружению. Учитывая то, что Тель-Авив уже понимает, что результат для него довольно неубедительный, добавил политолог.

Напомним, что 24 июня Трамп объявил о перемирии между Ираном и Израилем и призвал не нарушать его. Позже стороны подтвердили это сообщение. Однако утром Иран запустил ракеты. В ответ на атаку министр обороны Израиля Исраэль Кац  поручил военным нанести ответные удары по Тегерану.

#Трамп #Израиль #Иран #перемирие #режим #прекращения огня
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